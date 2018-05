Staatssecretaris Blokhuis en wethouder Everhardt starten landelijke actie NIXzonderID

De landelijke actie NIXzonderID is vandaag gestart door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en wethouder Victor Everhardt van Volksgezondheid en Jeugdzorg (Utrecht). Van 17 mei tot 1 juni vraagt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het Trimbos Instituut extra aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van jonge kopers in te schatten. De NIXzonderID actie helpt ze daarbij.

Om zelf te ervaren hoe ingewikkeld het kan zijn om leeftijden in te schatten, nam vandaag staatssecretaris Paul Blokhuis plaats achter de kassa in een supermarkt. Hier nam hij het eerste certificaat van de vernieuwde CBL e-learning ‘Soms moet je Nee verkopen’ in ontvangst. Ook deed hij samen met wethouder Victor Everhardt en voorbijgangers de levende leeftijdsquiz.

Beetje gênant

Blokhuis: “Geen alcohol en geen tabak onder de 18 is de norm waar we ons allemaal aan moeten houden, of het nou in een winkel, een café of op een festival is. Ik weet dat heel veel mensen hun best doen om dat goed te doen, maar het moet nog beter. Het is vaak niet eenvoudig om iemands leeftijd in te schatten, dat heb ik vandaag zelf gemerkt. Met de actie NIXzonderID willen we jongeren stimuleren om hun identiteitsbewijs gewoon standaard te tonen. Dat scheelt tijd en ook momenten aan de kassa die voor medewerkers en jongeren een beetje gênant kunnen zijn. En da’s mooi meegenomen.”

Gezellige uitgaansavond

Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid vindt het heel logisch dat de aftrap van de campagne in Utrecht plaatsvindt. “Wij hebben in Utrecht Stichting NIX18, een unieke samenwerking van horeca-ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente. De stichting organiseert zelf het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens. De NIXzonderID-actie wordt in Utrecht aangegrepen om extra aandacht te besteden aan de vanzelfsprekendheid van het laten zien van een geldig ID. Bij het uitgaanspubliek is dit niet altijd even vanzelfsprekend en leidt soms tot problemen aan de deur. Dat willen we voorkomen, zodat iedereen in Utrecht een gezellige uitgaansavond kan beleven.”