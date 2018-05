Nederland EU-koploper vast en mobiel internet

Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Op de totale ranglijst over de digitale economie noteert Nederland net als in 2017 een 4e plaats. Met de behaalde score is de top-3 (Denemarken, Zweden en Finland) dichterbij gekomen. De DESI meet behalve de digitale infrastructuur nog 4 andere pijlers. Het gebruik van deze toepassingen door consumenten, digitale vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf.

Het Nederlandse bedrijfsleven behoort met online diensten en producten nog niet tot de top. Binnen het MKB liggen zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet onder het EU-gemiddelde.

Staatssecretaris Keijzer: ‘Aanvullende maatregelen voor versterken digitale economie’

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat: 'Met ons nationale beleid gaan we zorgen dat bereik en snelheid in Nederland ook bij toekomstige technieken als 5G op mondiaal topniveau blijven. Tegelijkertijd blijkt dat Nederlandse bedrijven en met name het MKB digitale mogelijkheden onbenut laten. 82% van de Nederlanders winkelt ook online, terwijl maar 15% van de mkb’ers digitaal diensten en producten aanbiedt. Daarom kom ik nog voor de zomer met beleidsmaatregelen om ook digitaal ondernemerschap te versterken.'

De staatssecretaris was deze week bij de zogenoemde D9+ ministeriële top in de Ierse hoofdstad Dublin waarbij het versterken van de Europese digitale economie centraal staat. De komende maanden komt Keijzer met nationale doelstellingen en aanvullend beleid. Zo presenteert de staatssecretaris van EZK zowel het actieplan digitale connectiviteit als de MKB-actieagenda en namens het kabinet de nationale digitaliseringsstrategie.

Beeld: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dekking snel vast internet 97%, overal 4G mobiel internet voor consumenten

Nederland staat op de DESI-ranglijst op plaats één qua digitale infrastructuur. Bijna 100% van de huishoudens heeft volgens het onderzoek toegang tot vast internet. Snel vast breedbandinternet (meer dan 100 Megabit per seconde) is inmiddels al voor 97% van de Nederlandse huishoudens beschikbaar. De Europese Commissie heeft eerder met de lidstaten afgesproken dat in 2025 alle EU-inwoners over deze snelheid moeten beschikken.

Ook qua mobiel internet is Nederland koploper. Zo zorgen volgens de DESI de 4 beschikbare netwerken bij elkaar dat in bewoond gebied 4G overal buitenshuis beschikbaar is. De DESI onderzocht niet de 4G-snelheid, maar uit meerdere mondiale analyses onder consumenten blijkt dat deze gemiddeld boven de 40 Mbps ligt. Nederland heeft daarmee ook het snelste mobiele internet in Europa.

Internetgebruik onder consumenten hoog, groeimogelijkheden voor ondernemers

93% van de consumenten maakt gebruik van internetbankieren, terwijl nog eens meer dan 8 op de 10 Nederlandse internetgebruikers in 2017 online heeft gewinkeld. 1 van de hoogste percentages in de EU. Ook meer dan twee derde van alle Nederlanders (70%) maakt gebruik van 1 of meerdere sociale media.

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt al relatief veel gebruik van sociale media en van elektronische tags voor onder andere voorraadbeheer, toegang en mobiel betalen. Binnen het MKB liggen zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet onder het EU-gemiddelde. 15,3% van de meer dan 1 miljoen MKB-ondernemingen biedt via het internet producten en diensten aan, goed voor 9,5% van de omzet. Daarmee staat Nederland op de respectievelijk 18de en 15de plaats in de EU.

Het versterken van digitalisering in het MKB was deze week ook het thema van een werkbezoek van staatssecretaris Keijzer aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch waarbij ook een MKB-datalab werd gelanceerd. Met ondersteuning van onder andere het ministerie van EZK helpen onderzoekers en studenten in dit lab lokale MKB-ondernemers met kennis over en het benutten van data voor hun producten en diensten.