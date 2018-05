Bedrijven en mbo-instellingen aan de slag met innovatief beroepsonderwijs

7 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren krijgen circa 11 miljoen euro. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 21,5 miljoen euro.

Minister Van Engelshoven is enthousiast over de samenwerkingsverbanden: “Mooi dat bedrijven kiezen om samen met mbo-instellingen te investeren in innovatief beroepsonderwijs in de regio. Samen zorgen zij voor opleidingen die up to date zijn. Zo hebben studenten straks meer kans op het vinden van een baan.”

Toekenningen

De 7 samenwerkingsverbanden richten zich op alle niveaus van het mbo. De projecten zijn inhoudelijk zeer divers. Zo gaat Lentiz Onderwijsgroep aan de slag met de Food Innovation Academy om MBO-levensmiddelentechnologen op te leiden. Het ROC van Amsterdam gaat in ‘House of Digital’ aan de slag met het bedrijfsleven om een goede doorlopende leerlijn van mbo naar hbo op het gebied van digitale skills te ontwikkelen. En in het project ‘Lelytalent’ gaat ROC Flevoland kwetsbare jongeren op een voor hen passende manier toe leiden naar een duurzame arbeidsplaats.

Regionaal investeringsfonds mbo

Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 110 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zie de landkaart voor een overzicht van alle projecten.

Nieuwe ronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben dit jaar nog een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. De volgende aanvraagperiode is in juni 2018.