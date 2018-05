Kabinet: minder papier, meer zorg

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komen vandaag met een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij zorgverleners en is niet goed voor het werkplezier. Dat moet anders vinden de drie bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom komen zij samen met de sector met een actieplan.

Zo hoeven huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen, stoppen ziekenhuizen met dubbele registraties en wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft. Ook dienen verzekeraars eenzelfde registratiesysteem te gebruiken voor declaraties en gaan de verpleeghuiszorg en de GGZ zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De ministers zeggen zelf toe om nieuwe regels als gevolg

De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes. Op de website www.ordz.nl (binnenkort live) wordt de van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken.

voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden.