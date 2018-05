Minister Kaag draagt in India ‘circulaire’ jurk van Nederlandse topontwerper

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking droeg donderdag in India een bijzondere jurk die is gemaakt van textielafval. Daarmee vraagt ze tijdens de grootste Nederlandse handelsmissie aan het land aandacht voor de noodzaak en mogelijkheden om duurzaam te produceren in de textielsector. De rode ‘circulaire’ jurk is ontworpen door Ronald van der Kemp, die eerder kleding ontwierp voor internationale sterren als Beyoncé en Katy Perry.

Het is nu mogelijk om 100% gerecyclede garens en kleding te maken van textielafval, van hoge kwaliteit en voor dezelfde prijs als nieuwe kleren. Dat betekent dat - voor het eerst - alle modemerken en textielbedrijven volledig duurzame kleding kunnen maken zonder extra kosten. Een groep voornamelijk Nederlandse ondernemers heeft samen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland de productieketen opgezet die dit mogelijk maakt. Duurzaam en circulair ondernemen zijn serious business ‘Grondstoffen worden schaarser en de afvalberg groeit. Daar moeten en kunnen we met z’n allen iets aan doen. Deze prachtige jurk laat zien dat je van textielafval nieuwe garens en hoogwaardige kledingstukken kunt maken’, zegt minister Kaag. ‘Ik ben ervan overtuigd dat duurzaam en circulair ondernemen serious business kan zijn in de textielsector. En het biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor innovatieve samenwerking tussen Nederlandse en Indiase bedrijven. Ik hoop ook dat het ons bewuster maakt en dat dit soort initiatieven ons allemaal aanmoedigt om kritisch te kijken hoe en onder welke omstandigheden onze kleding is gemaakt.’