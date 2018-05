Reactie minister-president Rutte na presentatie Openbaar Ministerie over MH17

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag belangrijk nieuws over het neerhalen van MH17 naar buiten gebracht. Daarmee is dit voor de nabestaanden wederom een moeilijke dag. Het Joint Investigation Team heeft vastgesteld dat de BUK-raket die MH17 heeft neergehaald onderdeel was van het Russische leger, afkomstig uit Koersk. Een belangrijke ontwikkeling en ik heb daarom besloten terug te keren naar Nederland omdat ik morgen zelf de ministerraad wil voorzitten waarin dit besproken zal worden.