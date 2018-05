Levensbeschouwelijk onderwijs structureel geregeld

Leerlingen van openbare basisscholen kunnen vanaf januari structureel levensbeschouwelijk onderwijs blijven krijgen. Het gaat dan om lessen godsdienst of humanistische vorming. De ministerraad heeft het daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Elke leerling heeft recht op godsdienstig of humanistisch onderwijs, maar op openbare scholen worden deze lessen niet altijd gegeven. Daarom is er jaarlijks ruim 11 miljoen euro beschikbaar om deze lessen alsnog aan te bieden. Er zijn dan vakdocenten beschikbaar om levensbeschouwelijk onderwijs te geven aan leerlingen die dat willen. Jaarlijks maken hier ongeveer 70.000 leerlingen met verschillende achtergronden gebruik van.

Het dienstencentrum dat de lessen regelt, kreeg altijd al jaarlijks geld. Maar die bijdrage was niet in de wet vastgelegd. PvdA, CDA en ChristenUnie wilden dat veranderen en dienden daartoe een initiatiefwet in. Daarin is ook vastgelegd dat in schoolgidsen van openbare scholen moet staan dat leerlingen levensbeschouwelijk onderwijs kunnen krijgen, zodat ouders weten wat hun rechten zijn.