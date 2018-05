Loonbod van 7% over drie jaar voor rijksambtenaren

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de bonden een loonbod van 7% over drie jaar. De eerste 2,75% kan volgens het bod al per 1 juli 2018 ingaan. In combinatie met een aantal inhoudelijke onderwerpen hoopt de minister dat de bonden snel weer aan tafel komen om de onderhandelingen over een CAO Rijk te heropenen. De ministerraad heeft ingestemd met dit loonbod. De CAO geldt voor alle 120.000 rijksambtenaren.

Minister Ollongren: “De gesprekken met de bonden waren altijd al goed en ik hoop dat ze snel weer aan tafel komen. Ik vind 7% over drie jaar - waarvan 2,75% al per juli - een mooi bod: we bieden meer dan de markt nu gemiddeld doet. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Dat vind ik belangrijk want we willen een goede werkgever zijn en goede mensen graag aantrekken en ook houden.”

De 7% over drie jaar ligt op tafel in combinatie met inhoudelijke voorwaarden, zoals roosterinnovatie met meer invloed van werknemers op hun roosters en keuzemogelijkheden voor rijksambtenaren wanneer hun vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden uitbetaald.

Het vinden van loonruimte was extra ingewikkeld omdat de pensioenpremies dit jaar en komend jaar stijgen. Die stijging moet worden betaald uit de loonruimte en gaat daarmee ten koste van de ruimte voor cao-afspraken.

Het loonbod ligt een stuk boven de cao-loonstijgingen in de markt die afgelopen kwartaal gemiddeld 1,7% bedroegen.

Minister Ollongren hoopt dat de bonden liefst volgende week weer aan tafel komen om snel een akkoord te kunnen sluiten. Daartoe hebben ze per brief het loonbod en een uitnodiging gekregen.