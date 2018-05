Nederlands-Belgisch regeringsoverleg

Op 29 mei 2018 komen in Brussel afvaardigingen van de Nederlandse en Belgische regeringen bijeen voor het zogenoemde Thalassaoverleg. Dit overleg heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking verder te versterken en illustreert de hechte band tussen beide landen. Het is de vierde keer dat Nederland en België op deze manier samenkomen. Het Thalassaoverleg dankt zijn naam aan het schip waar het overleg in 2003 voor het eerst plaatsvond.

Het thema van de plenaire vergadering is “Nederland en België in het licht van Brexit”. België en Nederland behoren tot de landen die het meest getroffen worden door de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Onder leiding van eerste minister Michel en minister-president Rutte zullen beide regeringen hier tijdens de plenaire vergadering over spreken in aanwezigheid van Michel Barnier, hoofdonderhandelaar voor Brexit namens de Europese Commissie.

Voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst voeren de ministers van beide landen bilateraal overleg over verschillende dossiers waaronder veiligheid, defensie, justitie, fiscaliteit, sociale fraude en mobiliteit. Na afloop van het regeringsoverleg worden in aanwezigheid van minister-president Rutte en eerste minister Michel overeenkomsten getekend op het gebied van Defensie. De gezamenlijke vervanging van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt bekrachtigd door de ondertekening van twee Memoranda of Understanding door de ministers van Defensie.

Deelnemers aan het overleg naast minister-president Rutte en de Belgische eerste minister Michel zijn van Nederlandse zijde:

Minister Blok van Buitenlandse Zaken

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

Minister Bijleveld van Defensie

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Staatssecretaris Snel van Financiën

Van Belgische zijde zijn dat: