Acties voor sterk en toegankelijk beroepsonderwijs

Met regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren, de extra investering van 100 miljoen euro in het behoud van vmbo techniek, structureel doorlopende leerroutes vmbo en mbo en de samenvoeging van de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo willen minister Van Engelshoven en minister Slob het beroepsonderwijs versterken en de kansengelijkheid vergroten.

De bewindslieden geven in een brief aan de Tweede Kamer aan: “Nu de gevolgen van het afnemende leerlingaantal duidelijk merkbaar worden, staan scholen in het beroepsonderwijs voor de opgave om goed en toegankelijk beroepsonderwijs te blijven aanbieden. De helft van alle Nederlandse jongeren volgt een beroepsopleiding met volop kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft de aansluiting tussen vmbo en mbo een aandachtspunt.”

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Al meer dan 10 jaar hebben scholen de mogelijkheid om te experimenteren met doorlopende lijnen vmbo-mbo. Dit wordt nu structureel mogelijk gemaakt.

Bij de doorlopende routes is extra aandacht voor jongeren op weg naar het behalen van een startkwalificatie mbo 2. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om vanuit het vmbo een mbo 2-diploma te halen. Leerlingen kunnen zo een startkwalificatie halen in de vertrouwde vmbo-omgeving wat uitval voorkomt. Het mbo blijft verantwoordelijk voor de examinering en diplomering. Een andere route is dat leerlingen starten met de mbo-opleiding op het vmbo en vervolgens steeds meer lessen volgen op een mbo-locatie. Daarmee wordt de overstap voor een leerling kleiner en is het mogelijk het beroepsonderwijs te verdiepen, te verrijken of te versnellen. Het wetsvoorstel hiervoor volgt komend jaar.

Minister Van Engelshoven: “De komende jaren moeten alle jongeren in elke regio de mogelijkheid krijgen om doorlopende routes te volgen. Door de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren vergroten wij het studiesucces van jongeren en daarmee de kansengelijkheid. ”

Van vier naar drie leerwegen in het vmbo

Met de toevoeging van een praktisch vak in het huidige vmbo theoretische leerweg (tl, of mavo) is er vanaf 2021 geen onderscheid meer tussen vmbo gemengde leerweg (gl) en vmbo tl. Daarmee gaat het vmbo naar drie in plaats van vier leerwegen.

Minister Slob: “We moeten af van het hardnekkige misverstand dat de theoretische leerweg of mavo van een hoger niveau is dan de gemengde leerweg. Beide leerwegen bieden onderwijs aan op hetzelfde niveau en de examens, diploma’s en toegang tot de havo en het mbo zijn hetzelfde.”

De gemengde leerweg heeft als voordeel dat deze naast de algemeen vormende vakken nog een praktisch vak aanbiedt, die bijdraagt aan een betere aansluiting op het mbo. Voor de aansluiting op de havo biedt minister Slob dit najaar tevens het wetsvoorstel aan dat regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg niet geweigerd mogen worden tot de havo, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het volgen van een extra vak in het vmbo.

Gezamenlijke actie

De aangekondigde acties worden door het ministerie van OCW, de onderwijsinstellingen, vo-raad en mbo-raad en het bedrijfsleven uitgewerkt.