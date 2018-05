Einde aan chloortransporten door Nederland

Uiterlijk in 2021 komt er een einde aan de chloortransporten door Nederland. Dan rijdt de laatste incidentele trein met chloor over ons spoor. Daarover hebben staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en chloorproducent AkzoNobel Specialty Chemicals maandag een convenant gesloten.

Het kabinet werkt continu aan het veiliger maken van vervoer over spoor. Structurele chloortransporten waren daarom al in 2006 beëindigd. Incidente chloortransporten mochten echter nog wel worden uitgevoerd. Chloor is een zeer giftig gas en omwonenden maakten zich vaak zorgen over de risico’s van de deze transporten.

Nederland veiliger

Van Veldhoven: “Dit is een zaak waar ik als staatssecretaris direct op heb ingezet, want we hebben het hier al jaren over. Ik ben heel blij dat we nu zo ver zijn dat de laatste chloortransporten stoppen en we met deze afspraken Nederland een stuk veiliger maken. Chloor is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, maar mensen maken zich zorgen over wagons vol chloor. Mooi dat AkzoNobel deze zorgen heeft erkend, herkend en zich heeft ingespannen voor het vinden van oplossingen.”

Productie ter plekke

AkzoNobel heeft in Rotterdam-Botlek nu één productielijn voor chloor. Als die niet draait - bijvoorbeeld vanwege groot onderhoud - zijn incidentele transporten vanuit Duitsland nodig om in de vraag naar chloor te voorzien. Met het afsluiten van dit convenant zal AkzoNobel een tweede productielijn bouwen, die naar verwachting in 2021 gereed is. Incidentele chloortransporten zijn dan overbodig. Een subsidie van het Rijk is hiervoor beschikbaar gesteld.