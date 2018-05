Minister-president Rutte en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in het kader van de circulaire economie

Minister-president Rutte en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bezoeken woensdag 30 mei 2018 in het kader van de circulaire economie het Edge Olympic gebouw van vastgoedbedrijf EDGE Technologies en Denim City van de Denim Innovatie Campus in Amsterdam. De minister-president en staatssecretaris worden op beide plekken rondgeleid en spreken met bestuurders, ondernemers en medewerkers over de kansen die de circulaire economie biedt.

Het werkbezoek start woensdagochtend bij het Edge Olympic gebouw van EDGE Technologies, het onlangs door OVG Real Estate aangekondigde technologiebedrijf dat is toegespitst op duurzame, gezonde en slimme kantoren. Het Edge Olympic gebouw in Amsterdam is daarvan een voorbeeld.

Aansluitend bezoeken de minister-president en de staatssecretaris Denim City, de fysieke plek van de Denim Innovatie Campus waar de branche samenwerkt aan circulariteit, duurzaamheid, transparantie en gezamenlijke standaarden. Denim City is opgericht en gefinancierd in co-creatie tussen internationale merken, industrie, overheid en bedrijfsleven.

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.