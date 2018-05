Ministerie van LNV definitief uit de startblokken

De invulling en financiering van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is rond. De opbouw van de nieuwe organisatie is in volle gang en op Prinsjesdag ligt er een zelfstandige LNV-begroting. Bovendien krijgt LNV een tweede Directoraat-Generaal (Natuur, Visserij en Landelijk gebied) en er wordt extra personeel geworven. Bij de splitsing van het voormalige ministerie van Economische Zaken in EZK en LNV is gekozen voor een uniek en innovatief samenwerkingsmodel, waarbij de zelfstandige positie van de ministeries is gegarandeerd, zo melden de ministers Carola Schouten (LNV) en Eric Wiebes (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

“Op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit liggen forse maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, biodiversiteit, een goed functionerende keten met een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid. Dat zijn grote thema’s, daarom is bij de kabinetsformatie besloten dit vanuit een zelfstandig ministerie te coördineren. Zie het ook als waardering voor een sector die van groot belang is voor Nederland; waardering voor de hardwerkende boeren, telers, vissers en alle anderen die in dit werkveld actief zijn”, aldus minister Schouten.

Om de kosten zoveel mogelijk te beperken gaat LNV op diverse fronten samenwerken met het in hetzelfde pand gevestigde ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het uitgangspunt bij de opbouw van beide ministeries is ‘samen, tenzij’. Waar mogelijk gaan de beide ministeries diensten en afdelingen delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkzaamheden op het gebied van juridische vraagstukken en bedrijfsvoering. Onderwerpen als financieel beleid, (politiek-bestuurlijke) advisering en communicatie worden op het eigen domein toegesneden en zijn om die reden voor ieder ministerie separaat ingericht.

Extra personele inzet is nodig om beide ministeries volwaardig te laten functioneren. Ook zijn er bijkomende ICT-kosten. De (her)inrichting van LNV en EZK kost 50 miljoen euro in 2018. In latere jaren gaat het om ruim 37 miljoen euro.