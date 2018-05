Reactie minister-president Rutte na gesprek met nabestaanden MH17

'Zojuist heb ik in het Torentje gesproken met nabestaanden van de MH17 ramp. Dit keer ging het over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het aansprakelijk stellen van Rusland voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Vanaf het eerste moment na die inktzwarte dag in juli 2014 heeft het kabinet drie prioriteiten gesteld. Ten eerste de repatriëring van onze mensen en identificatie van de slachtoffers, ten tweede de oorzaak van het neerstorten van vlucht MH17 achterhalen en tot slot het vervolgen en berechten van de daders. Met het aansprakelijk stellen van Rusland is nu weer een belangrijke stap gezet. Morgen zal Nederland dit bij monde van minister Blok eveneens aan de orde stellen in de VN-Veiligheidsraad. Hierbij zal Nederland opnieuw volledige uitvoering van resolutie 2166 bepleiten en de medewerking eisen van Rusland. Ik ben mij ervan bewust dat dit voor de nabestaanden een moeilijk proces is, waarbij veel geduld wordt gevraagd. Nederland zal zich op alle manieren blijven inzetten om te komen tot waarheidsvinding en gerechtigheid, voor alle 298 slachtoffers en hun nabestaanden.'