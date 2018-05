Schonere lucht rond binnenvaartroutes

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit rond vaarroutes. Binnenvaarttankers laten tijdens het varen nu nog vaak schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen, om zo het schip schoon te krijgen. Er wordt een taskforce opgericht om samen met het bedrijfsleven de invoering van dit nationale ontgassingverbod soepel te laten verlopen. Dit heeft de minister vandaag afgesproken met provincies en vertegenwoordigers van verladers, industrie, opslagbedrijven en binnenvaartschippers.

Het ontgassen van binnenvaarttankschepen is nadelig voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van omwonenden langs drukke vaarwegen. Ook de bemanning van de schepen kan deze stoffen binnenkrijgen. Het ontgassingsverbod moet in 2023 zorgen voor ongeveer 95 procent minder uitstoot van schadelijke vluchtige stoffen.

Gefaseerde invoering

De invoering begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het is de bedoeling dat de dampen van de vloeibare ladingen ter hergebruik worden afgegeven bij een ontvangstinstallatie. Teruggewonnen stoffen kunnen dan gebruikt worden als grondstof, zodat een milieuvriendelijke kringloop ontstaat. Als dat niet mogelijk is, kunnen schepen terecht bij een verwerkingsinstallatie die de dampen onschadelijk maakt.

Vergroening sector

Het verbod op varend ontgassen past in een bredere trend van initiatieven van zowel overheden als private partijen in de scheepvaart, waarbij het motto is: de vervuiler betaalt. Zo werd vorige maand een mondiaal akkoord getekend om de CO2-uitstoot van zeeschepen terug te dringen, nationaal de Declaratie van Nijmegen over schone binnenvaart en drie weken geleden sloot minister Van Nieuwenhuizen met verladers, het havenbedrijf Rotterdam en producenten een akkoord om paraffinelozingen op zee te stoppen. Een overkoepelende Green Deal met de hele maritieme sector voor verdere verduurzaming volgt voor het eind van dit jaar.

Deelnemende partijen

Partijen die betrokken zijn bij de taskforce zijn de Rijksoverheid, havenbedrijven, de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Zeeland, en Shell Nederland. In deze provincies geldt al een provinciaal verbod op het varend ontgassen van benzeen en meer dan tien procent benzeenhoudende mengsels. In de taskforce werken verladers, industriepartijen, opslagbedrijven en vervoerders mee aan een efficiënte invoering van het ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen.