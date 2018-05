Koepelgevangenis Arnhem krijgt een nieuwe eigenaar

Het markante complex van de koepelgevangenis in Arnhem heeft een nieuwe eigenaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het complex gegund aan de combinatie Ter Steege Gebiedsontwikkeling (onderdeel van Ter Steege Holding B.V.) en Explorius Vastgoedontwikkeling (onderdeel van Nijhuis Bouw B.V.) beide uit Rijssen. Zij hebben het hoogste bod uitgebracht. Bij het daadwerkelijk realiseren van de ambities zullen de kopende partijen zorgen dat de plannen passen bij het ruimtelijke beleid van de gemeente Arnhem. De kopers gaan op korte termijn in gesprek met de omliggende buurt en de gemeente Arnhem over de planontwikkeling.

Na een intensieve voorbereiding en samenwerking met de gemeente Arnhem is het Rijksvastgoedbedrijf in oktober 2017 gestart met de openbare verkoop van de koepelgevangenis ‘De Berg’ in Arnhem. De gemeente Arnhem, het Rijksvastgoedbedrijf en het Atelier Rijksbouwmeester hebben een Nota van Uitgangspunten opgesteld over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied. De verdere herontwikkeling van het monumentale koepelcomplex draagt het Rijk nu over aan de kopers.

De partijen ondertekenen op 6 juni 2018 op de vastgoedbeurs Provada in de RAI Amsterdam de koopovereenkomst.

Meer informatie over de verkoop vindt u op Biedboek.nl.