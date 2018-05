Start nieuwbouw Europees Geneesmiddelen Agentschap op Zuidas

Maandag 28 mei is op de Zuidas in Amsterdam de start van de nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) gemarkeerd. De funderingswerkzaamheden zijn op 1 mei begonnen, eerder dan aanvankelijk was gepland. In opdracht van de Nederlandse regering laat het Rijksvastgoedbedrijf de nieuwe huisvesting van EMA bouwen. Het EMA-gebouw wordt gebouwd door de Bouwcombinatie EMA, die door Dura Vermeer, de contractpartner van het Rijksvastgoedbedrijf, is opgericht samen met Heijmans.

Samen met Gea van Craaikamp, plaatsvervangend secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg plaatste Guido Rasi, directeur van het EMA, een tijdcapsule in een boorgat van een funderingspaal als markering van de bouw. In de tijdcapsule zitten geschreven wensen voor de bouw en voor het pand.



Het EMA-gebouw zal volgens de planning in november 2019 worden opgeleverd. De medewerkers van EMA zullen vanaf uiterlijk april volgend jaar tijdelijk worden gehuisvest in het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk. EMA is nu nog gevestigd in Londen.