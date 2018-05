Gaswinning uit kleine velden in afbouwfase

Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas, blijft winning of import van gas nog noodzakelijk. Maar met afbouw van de gasvraag door de energietransitie, is ook de gaswinning uit kleine velden in de afbouwfase beland. Vergunningen voor het zoeken naar nieuwe gasvelden op land worden niet meer afgegeven. In deze afbouwfase geeft het kabinet, op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, de voorkeur aan gaswinning in eigen land boven gasimport, omdat dit beter is voor het klimaat. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief over de herijking van gaswinning uit kleine velden die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In de brief geeft de minister aan dat de beëindiging van de gaswinning in Groningen niet leidt tot een hogere productie uit de kleine velden. De gaswinning uit de kleine velden is nog noodzakelijk, maar wordt de komende jaren gestaag afgebouwd.

Minister Wiebes: “Onze levenstandaard is gebaseerd op een ruime beschikbaarheid van betaalbare energie. Op dit moment is dat vooral nog fossiele energie. Dit kabinet zet zich tot het uiterste in om de gasvraag zo snel mogelijk te verminderen en te zorgen voor betaalbare, duurzame energie. Voor de kleine velden kies ik daarom voor een gestage afbouw, waarbij gas wordt gewonnen zolang en in zoverre dat nog nodig is, en alleen waar dit veilig kan. Waar dit niet veilig kan, wil ik stoppen.”

Naast het Goningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden op land en op zee. Elke gaswinning, ook uit kleine velden, kent risico’s, hoe klein ook. Daarom wil het kabinet gaswinning alleen daar toestaan waar het veilig kan. Waar dat niet kan, wordt geen gas gewonnen. En als er door mijnbouw schade is ontstaan, dan moet die snel worden afgewikkeld.

Minister Wiebes: “Mensen moeten bij de vergoeding van mijnbouwschade niet verzanden in langdurige technische en juridische discussies. Daarom moet er een landelijke, onafhankelijke afhandeling van de schade komen. Hierin staan een snelle en efficiënte schade-afhandeling en laagdrempelige toegang voor burgers centraal.”

De onafhankelijke deskundige instantie moet een schade van geval tot geval beoordelen. Het uitgangspunt blijft dat de kosten voor rekening zijn van de mijnbouwonderneming en dus geen gevolgen hebben voor de rijksbegroting. Wiebes wil de uitwerking van de landelijke schadeafhandeling na de zomer naar de Tweede Kamer sturen.