Mbo’ers heten voortaan officieel student

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) gaat wettelijk verankeren dat jongeren in het mbo voortaan aangesproken worden als student. De huidige term deelnemer is niet dekkend voor de positie van mbo-studenten.

Van Engelshoven: “Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen. Door nu ook in de wet de term deelnemer te veranderen in het woord student doen we aan iedereen recht.”

Het streven is om de wet in het studiejaar 2020-2021 gewijzigd te hebben. Vanaf dat studiejaar worden dan ook in de wet mbo’ers studenten genoemd. Hiermee komt Van Engelshoven tegemoet aan een wens van jongeren in het mbo.