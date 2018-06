Alarmeringsnetwerk P2000 vernieuwd

Het alarmeringsnetwerk P2000, waarmee hulpverleners door de meldkamer worden gealarmeerd op hun pager, is vernieuwd.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Op 1 juni is het eerste pagingbericht over het vernieuwde alarmeringsnetwerk P2000 verzonden vanuit de meldkamerlocatie in Flevoland. Vlak daarvoor is de laatste van de 415 zendmasten op de locatie Zeewolde gemigreerd. De vernieuwing van het alarmeringsnetwerk is onderdeel van de vernieuwing van C2000, waarin ook het spraaknetwerk voor de hulpverleners en de radiobediening op de meldkamers wordt vernieuwd. De vernieuwing van het alarmeringsnetwerk is een belangrijke mijlpaal voor de vernieuwing van C2000 en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, het meldkamerdienstencentrum van de Nationale Politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de leverancier 2WAY.

Het alarmeringsnetwerk is in de afgelopen periode compleet vervangen. Tijdens deze operatie, waarbij het bestaande P2000 gewoon in bedrijf is gebleven, is de centrale infrastructuur vervangen en zijn de 415 zendmasten stuk voor stuk voorzien van nieuwe apparatuur. De hulpverleners kunnen gebruik blijven maken van hun bestaande pagers en ook aan de CAP-codes wijzigt niets.

Het systeem is klaar voor de versleuteling van berichten en voor terugmelding. De hulpverleningsdiensten bepalen zelf of ze gebruik gaan maken van deze mogelijkheden na de ingebruikname van de vernieuwde C2000-radiobediening van waaruit straks ook gealarmeerd kan worden.