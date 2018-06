Bijleveld ontvangt ‘Noordelijke’ collega’s

Op woensdag 6 juni ontvangt Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, haar collega's van de zogeheten 'Northern Group'. De bijeenkomst op het Catshuis staat in het teken van de regionale veiligheidssituatie, de relatie met Rusland en het verbeteren van militaire mobiliteit. Zo zullen de ministers spreken over concrete afspraken om de verplaatsingen van militairen en materieel tussen de Northern Group-landen te vergemakkelijken.

Militaire mobiliteit staat hoog op de agenda's van de EU en de NAVO. Het is namelijk van groot belang dat militairen en materieel zich zeer snel naar Oost-Europa kunnen verplaatsen in het geval van oplopende spanningen. Ook spreken de ministers over strategische communicatie. De landen willen (Russische) desinformatie met één stem kunnen tegenspreken. Verder zullen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en marge van de bijeenkomst een actieplan tekenen gericht op de verdieping van de bilaterale samenwerking. Dat is een duidelijk signaal dat de Brits-Nederlandse defensierelatie sterk is en blijft.

De Northern Group is een samenwerkingsverband van 12 ministers van Defensie van landen die grenzen aan de Baltische Zee en Noord-Atlantische Oceaan: Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze landen bevinden zich allemaal in een regio waar Rusland zeer actief is. Ze komen met enige regelmaat bij elkaar om te spreken over de gemeenschappelijke uitdagingen en dreigingen. Binnen de NG worden ook NAVO en EU initiatieven op elkaar afgestemd en in een aantal gevallen zelfs aangejaagd.