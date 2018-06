Start aanpak knelpunten A2 en A58

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) investeert honderden miljoenen in de aanpak van fileknelpunten op de A2 en A58. Door het tekenen van twee startbeslissingen maakt zij de weg vrij voor een flinke verbetering van de doorstroming op zowel de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught, als de A58 tussen Tilburg en Breda. De minister en de regionale partners willen hiermee voorkomen dat beide knelpunten in de toekomst in de top-10 van dagelijkse files komen te staan.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het verbeteren van de doorstroming op beide trajecten is voor mij een prioriteit. Zowel de A2 als de A58 zijn belangrijke onderdelen van ons wegennet. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid en aan de nationale en regionale economie. Daarom wil ik dat we tempo maken met de plannen, zodat al op korte termijn verbetering merkbaar is. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van slimme nieuwe technieken, aan het verlengen van invoegstroken en aan andere snel realiseerbare ingrepen in de infrastructuur.”

Levensader A2

De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. De weg verbindt de kennisregio Eindhoven met de Randstad. De startbeslissing van de minister leidt tot een wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) die nut en noodzaak van een verbreding van de A2 onderzoekt. Na de MIRT-verkenning zal de voorkeursoptie worden uitgewerkt in een tracéwetprocedure, waarna de uitvoering start. Voor de aanpak van de A2 tussen Deil en Vught heeft het Rijk € 430 miljoen gereserveerd.

De verkenning onderzoekt verschillende alternatieven, waaronder een verbreding tot twee keer vier rijstroken (nu: twee keer drie). De aanpak van het traject Deil - Vught richt zich ook op alle tussenliggende aansluitingen en knooppunten, waaronder de twee grote bruggen over de Waal en de Maas.



Quick wins

De hele procedure voor een mogelijke verbreding duurt zo’n zeven jaar, waardoor werkzaamheden naar verwachting in 2026 kunnen beginnen. Om de vaart erin te houden, hebben het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant, regio Rivierenland en gemeente ’s-Hertogenbosch al afspraken gemaakt over de inzet van een pakket van ‘quick win’-maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de toeritdosering, het aanpassen van de weefvakken met de A59, en het verbeteren van aansluitingen met bijvoorbeeld Vught en de A2 Sint-Michielsgestel. En ook de aanleg van verschillende snelfietsroutes hoort bij de plannen. Uitgangspunt is dat deze kortetermijnmaatregelen uiterlijk in 2021 opgeleverd zijn. Hiervoor reserveren Rijk en regio samen € 45,9 miljoen, waarvan het Rijk € 18,3 miljoen en de regionale partners € 27,6 miljoen bijdragen.



A58: slim verbreden en vernieuwen

De A58 speelt een belangrijke rol in het verbinden van de Rotterdamse haven met de haven van Antwerpen en het Roergebied. Eenvijfde deel van het verkeer bestaat uit vrachtwagens. Voor de aanpak van het vijftien kilometer tellende traject tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (knooppunt Tilburg West) onderzoeken Rijk en regio de mogelijkheden voor een verbetering van de doorstroming, waaronder een verbreding naar twee keer drie rijstroken. Zij kijken daarbij nadrukkelijk eerst hoe innovaties kunnen bijdragen aan een vlotte doorstroming op de langere termijn.

De meest in het oog springende optie die zal worden onderzocht is een ontwerp gericht op de invoering van zelfrijdende voertuigen. Een gedeelte van de A58 maakt nu al deel uit van de Europese ITS Corridor en dient als proeftuin voor innovaties die interessant zijn voor de snelweg van de toekomst. Dat wil zeggen dat er geëxperimenteerd wordt met zelfrijdende voertuigen, met name truck platoons. Rijk en regio willen deze slimme, toekomstgerichte aanpak nu verder uitrollen en van de A58 een innovatieve snelweg maken: energieneutraal, circulair, duurzaam, en slim communicerend met het verkeer.

De realisatie van de plannen tussen Breda en Tilburg zijn geraamd op € 70 miljoen. De provincie Noord-Brabant draagt hieraan maximaal € 24 miljoen bij. Rijkswaterstaat was al gestart met het verbredingsproject voor de aanpalende trajecten van de A58 tussen knooppunt St. Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. Volgens planning wordt in de eerste helft van volgend jaar hiervoor het Ontwerp Tracébesluit vastgesteld voor een verbreding naar twee keer drie rijstroken (nu: twee keer twee).

Breder offensief

De aanpak van de twee knelpunten past in een breder offensief om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden. Hiervoor is in totaal € 2 miljard extra vrijgemaakt in het regeerakkoord. Het geld gaat onder andere naar aanpassingen van de A15, de A1, A28, A12 en de A7, die nu in voorbereiding zijn.