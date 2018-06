Samenwerking Nederland en Duitsland van belang voor toekomst van Europa

Nederland en Duitsland kunnen elkaar op veel punten vinden, zeker als het gaat om het belang van veerkrachtige economieën, gezonde banken en de toekomst van de eurozone. Samenwerking Nederland en Duitsland is van belang voor de toekomst van Europa.

Beeld: Martijn Beekman

Dat zei minister Hoekstra na afloop van zijn ontmoeting met de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz. Minister-president Rutte en minister Hoekstra ontvingen op 4 juni 2018 de Duitse minister op het ministerie van Algemene Zaken. Hoekstra en Scholz spraken aansluitend op het ministerie van Financiën over actuele Europese onderwerpen zoals het belang van financiële stabiliteit in Europa en de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Aankomende periode staan in Europa belangrijke discussies over de eurozone op de agenda, zoals versterking van de EMU, de Bankenunie en de Europese begroting. Scholz gaf aan blij te zijn met de goede samenwerking met Nederland. Dat heeft volgens hem bijgedragen naar de succesvolle stappen die onlangs zijn gezet bij de Bankenunie. “Dat reduceert de risico’s en dat is cruciaal om banken stabieler te maken. Dat is belangrijk voor de toekomst van EU, de eurozone en de Bankenunie.”

Na afloop van de ontmoeting was er gelegenheid voor journalisten om vragen te stellen tijdens een kort persmoment.