EU-telecomakkoord: goed voor Nederlandse consument en concurrentie

De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een (voorlopig politiek) akkoord bereikt over nieuwe telecomregels. Drie belangrijke Nederlandse wensen zijn daarin opgenomen. Zo worden extra kosten voor bellen náár andere EU-landen met een maximum tarief beperkt, gaat het mogelijk worden om meerdere vaste telecomnetwerken open te stellen voor andere aanbieders en wordt de introductie van 5G-technologie voor mobiele communicatie in Europa ingericht.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): 'De nieuwe Europese afspraken stimuleren investeringen in nieuwe technologie als 5G, zorgen voor meer concurrentie en zijn goed voor de Nederlandse consument. Zo gaan Nederlanders profiteren van het feit dat de kosten voor bellen naar een ander EU-land door maximum tarieven worden beperkt. Een mooie vervolgstap, nadat in 2017 al de hoge roaming-tarieven voor datagebruik en mobiel bellen in de EU zijn afgeschaft. Ook hebben consumenten straks meer te kiezen, omdat onze vaste netwerken voor andere aanbieders kunnen worden opengesteld.'

Meerdere telecomaanbieders op vaste netwerken mogelijk

Niet iedere aanbieder kan een eigen netwerk aanleggen naar een woning of bedrijf. Daarom is open netwerktoegang belangrijk voor de concurrentie tussen aanbieders van telecomdiensten. Dat bevordert ook de keuzemogelijkheden voor consumenten en bedrijven. Het opnemen van extra mogelijkheden voor een nationale toezichthouder om deze toegang te garanderen was een belangrijke Europese wens van Nederland. Zo kunnen meerdere bedrijven telefonie- en internetdiensten aanbieden via een kabel-, koper- of glasvezelnetwerk.



Na de ingangsdatum van de Europese telecomregels heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de mogelijkheid om toegang tot netwerken op te leggen als die moeilijk nog een keer kunnen worden aangelegd. Vooruitlopend daar op heeft de ACM eerder dit jaar al toegangsregulering voorgesteld, omdat er volgens de toezichthouder sprake is van gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht (AMM) bij KPN en VodafoneZiggo op de Nederlandse vaste netwerken.

Beperking maximum kosten voor bellen naar andere EU-landen

Andere onderdelen van het EU-telecomakkoord hebben betrekking op het aanleggen van 5G en de kosten voor internationaal bellen naar een ander EU-land. Vanaf 2020 kunnen telecomaanbieders in de Europese Unie de eerste frequenties benutten die nodig zijn om 5G, een nieuwe standaard voor mobiele communicatie, aan te bieden. In het akkoord is bijvoorbeeld de minimum duur van vergunningen op 20 jaar gesteld waarmee de investeringszekerheid toeneemt.



Sinds juni 2017 behoort roaming, het extra moeten betalen in het buitenland voor bellen en internetten, in de EU al tot het verleden. Nu worden ook de kosten voor bellen náár een ander EU-land aan banden gelegd met maximum tarieven. Voor internationaal bellen bestaan daarnaast ook alternatieven zoals videobellen via diensten als Skype, Facetime en WhatsApp.

112-waarschuwingsssyteem voor gehele EU

In het akkoord is bovendien afgesproken dat in de gehele EU een 112-waarschuwingssysteem komt bij calamiteiten. Nederland heeft dit als enige lidstaat al operationeel onder de naam NL-Alert.