Nederland verkozen tot UNESCO-Comité voor de bescherming van het immaterieel erfgoed

Tijdens de Algemene Vergadering van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed in Parijs, is het Koninkrijk der Nederlanden gekozen tot lid van het Intergouvernementele Comité van dit verdrag.

Minister Van Engelshoven is tevreden dat Nederland verkozen is tot het Comité: “Het immaterieel erfgoed van levende tradities, verhalen, gebruiken en ambachten is van grote waarde. Het verbindt mensen met elkaar. Nu Nederland lid is van het Comité gaan we inzetten op het betrekken van jongeren bij immaterieel erfgoed en het zichtbaar maken van de diversiteit van immaterieel erfgoed in steden.”

Taken

Het Intergouvernementele Comité bestaat uit 24 lidstaten. Nederland maakt hiervan nu vier jaar lang onderdeel uit. Het Comité heeft als taak om de doelen van het verdrag te promoten, goede voorbeelden van de bescherming van immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en maatregelen te nemen om immaterieel erfgoed levend te houden.

Ook onderzoekt het Comité voordrachten van lidstaten voor inschrijving op de lijsten van het verdrag en schrijft die wel of niet in.

Het verdrag rondom bescherming van immaterieel erfgoed kwam in 2003 tot stand. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 2012 dit verdrag geratificeerd.