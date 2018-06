Nieuwe voorzitter van het CvTA

Drs. A.J. (Ad) Koppejan (55) wordt per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) voor een periode van vier jaar. Hij volgt hiermee de heer drs. J.W. Holtslag op in verband met de beëindiging van zijn tweede termijn als voorzitter.

De heer Koppejan is actief als ondernemer op het gebied van informatieveiligheid en publiek-private samenwerking. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van de coöperatieve, onderlinge verzekeringsmaatschappij Univé “Het Zuiden”, voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ instelling Emergis en lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Zeeuwland. De heer Koppejan was van 2006 tot 2012 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (CDA).