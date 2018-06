Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Dit weekend worden in de Achterhoek de Special Olympics Nationale Spelen gehouden. Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan de strijd aan in 20 takken van sport. Sportminister Bruno Bruins zal de Spelen vrijdagavond officieel openen tijdens een feestelijke ceremonie in Stadion de Vijverberg in Doetinchem.

Bruno Bruins: ‘Sporten is gezond en vooral leuk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten en er lol aan beleeft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het sportakkoord dat in de maak is. Dit evenement is een prachtig voorbeeld daarvan. De lol die de deelnemers bij de Special Olympics uitstralen is ongekend en heerlijk om te zien. De duizenden begeleiders en vrijwilligers die dit mogelijk maken verdienen een groot compliment.’

Zelfvertrouwen

De Special Olympics Nationale Spelen zijn dit jaar het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Europa. Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Sporten maakt mensen met een verstandelijke beperking niet alleen fysiek en mentaal ‘fitter’, het vergroot ook het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld.

Meer weten over de Special Olympics? Kijk op http://www.specialolympics2018.nl/