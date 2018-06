Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale overheid

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar laten inloggen bij de (semi-)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en privacy en biedt de grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van open standaarden. Het gebruik van open standaarden zorgt voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid.

Om toegang te krijgen tot digitale diensten die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereisen, moeten burgers en bedrijven steeds vaker elektronische identificatiemiddelen (eID) gebruiken met een hogere mate van betrouwbaarheid dan alleen een wachtwoord. Elektronische identificatiemiddelen met extra beveiliging, zoals een pincode en identiteitscontrole, zijn veiliger en geven meer zekerheid over iemands elektronische identiteit. Het stapsgewijs invoeren van elektronische identificatiemiddelen met een hogere betrouwbaarheid is ook nodig om nieuwe vormen van digitale dienstverlening mogelijk te maken, zodat bijvoorbeeld in de zorg innovaties kunnen worden gerealiseerd. De wet gaat ook gelden voor een aantal organisaties buiten de overheid, zoals zorgverzekeraars.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is geregeld dat standaardisatie van communicatie met burgers en bedrijven het beste kan plaatsvinden door overheidsinstanties te verplichten tot het gebruik van bepaalde voorzieningen van de generieke digitale infrastructuur. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.