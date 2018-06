Bezoek staatssecretaris Knops aan Estland over digitalisering

Op dinsdag 12 juni en woensdag 13 juni 2018 vindt het staatsbezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Estland plaats. Gekoppeld aan het staatsbezoek brengt een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder leiding van staatssecretaris Knops een tweedaags werkbezoek aan Estland om meer te weten te komen over de Estse digitale overheid. Estland is koploper op het gebied van digitalisering. Op het vlak van onder andere digitale dienstverlening en digitale identiteit valt er veel op te steken van de Esten.

De delegatie gaat op bezoek bij de verantwoordelijke ministeries, het bureau van de Estse ombudsman, en uitvoeringsorganisaties op het gebied van digitalisering. Ook spreekt de delegatie met academici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het doel is om vanuit verschillende invalshoeken meer inzicht te krijgen in vraagstukken die verbonden zijn aan de agenda digitale overheid, op het gebied van onder andere inclusie, regie op gegevens, digitale identiteit en innovatie.



Woensdagochtend begeleidt staatssecretaris Knops de Koning als onderdeel van het staatsbezoek bij een themasessie over digitale samenleving, privacy en cyberveiligheid in de e-Estonia showroom. De e-Estonia showroom is het centrum waar diverse innovatieve ICT-systemen van de Estse overheid worden getoond. Estland is 20 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de informatiesamenleving en e-Governance. Dit werd gevolgd door digitaal belastingaangifte doen, digitaal stemmen; daarnaast zijn er e-Health en e-Residency programma’s. Estland loopt voorop in de digitale ontwikkeling van overheidsdata met aandacht voor privacy en cyberveiligheid.