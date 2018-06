Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen

Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

Circa 40 procent van de pensioenfondsen heeft geen enkele vrouwelijke bestuurder; 65 procent heeft geen enkele jonge bestuurder. Het is vooral lastig om bestuurders onder de veertig te vinden. De sector heeft afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om hier verbetering in te brengen, maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Minister Koolmees heeft dit opgenomen met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. Zij gaan hun inspanningen bundelen en komen met een pakket maatregelen.

De Pensioenfederatie spreekt bijvoorbeeld de pensioenfondsen aan op het achterblijven bij de normen die de sector zichzelf heeft gesteld. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie gaan zorgen dat best practices gemeengoed worden in de sector. In elk bestuur gaat iemand diversiteit aanjagen. Er komen kweekvijvers voor jonge bestuurders. Pensioenfondsen die wel een divers samengesteld bestuur hebben krijgen een podium, zodat andere fondsen van hen kunnen leren.

De Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen zal de voortgang van de maatregelen volgen en pensioenfondsen aanspreken als ze achterblijven. De commissie gaat ook in de gaten houden of vacatures daadwerkelijk worden ingevuld door vrouwen en jongeren.