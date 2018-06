Miljoenen voor restauratie monumenten

Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Door de investering kunnen deze monumenten doorgegeven worden aan toekomstige generaties.

Van Engelshoven: “Kerken, molens, boerderijen, buitenplaatsen en andere monumentale gebouwen geven de verhalen van dorpen, steden en ons land een gezicht. Het is dan ook belangrijk in erfgoed te investeren om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers.”

Monumenten

Minister Van Engelshoven investeert in 2018 € 29,5 miljoen in de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed. De projecten die dit jaar geld krijgen zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land.

Zo krijgen grote monumenten als de Stevenskerk in Nijmegen (€5,5 miljoen), de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda (€ 4,9 miljoen), de Domkerk in Utrecht (2,1 miljoen) en het Kloostercomplex Sint Anna in Venray (€ 3,5 miljoen) een impuls.

Kleine monumenten als buitenplaats Over Holland in Nieuwersluis, boerderij De Haar in Ambt-Delden en Villa Alpha in Warnsveld kunnen dit jaar ook rekenen op geld voor restauratie.

In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70% van de totale restauratiekosten, als ze aan de criteria blijven voldoen. De andere 30% wordt betaald door de eigenaar.

Molens en mobiel erfgoed

Ook komt er extra geld voor de restauratie van molens. Met een budget van € 3,5 miljoen kunnen circa 50 molens gerestaureerd worden of van groot onderhoud voorzien worden.

Tot slot investeert de minister € 1 miljoen in mobiel erfgoed. Met dit geld kan mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk gemaakt worden. Nu is het zo dat historische (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen vaak alleen te bewonderen zijn voor hun eigenaren. Door deze financiële injectie krijgt dit bijzonder erfgoed meer gezicht en kan iedereen ervan genieten.