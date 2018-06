Reactie minister Blok op ontmoeting president Trump en Kim Jong-un

Minister Stef Blok reageert op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore: 'De ontmoeting tussen Trump en Kim is zeker een stap in de juiste richting. Het is bemoedigend dat de Verenigde Staten en Noord-Korea in hun gezamenlijke verklaring volledige denuclearisering en vertrouwenwekkende maatregelen noemen.'

'Deze stap is nu gezet. Vervolgens gaat het om de uitvoering. Net als de afgelopen decennia, zal de oplossing voor de regio ook nu niet over één nacht ijs gaan. Nederland heeft met EU-partners en in de VN-Veiligheidsraad, ook als voorzitter van het VN-sanctiecomite voor Noord-Korea, consequent voor een duurzame politieke oplossing voor de spanning op het Koreaans schiereiland gepleit. De regio is gebaat bij stabiliteit en veiligheid. Volledige, controleerbare en onomkeerbare denuclearisering is het doel.'