Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar.

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) extra aandacht aan postnatale depressie binnen de Hey, het is oké-campagne. Het startsein gaf hij vandaag samen met Jennie Lena, onder andere bekend van The Voice. Ook zij heeft na de geboorte van haar dochter een postnatale depressie gehad. Praten met familie en vrienden hielp haar bij haar herstel.

Beeld: ©Ministerie van VWS

Blokhuis: “Postnatale depressie is de meest voorkomende aandoening bij pas bevallen vrouwen en kan verstrekkende gevolgen hebben voor moeder, kind en gezin. Het is heel belangrijk dat professionals hier aandacht voor hebben. Maar zeker zo belangrijk is dat net bevallen moeders en hun naasten erover durven te praten. Je bent geen slechte moeder als je niet op een roze wolk zit. Met de campagne willen we het voor deze moeders en hun omgeving makkelijker maken om over hun depressieve gevoelens te praten en zo nodig professionele hulp te vragen. Want we gunnen alle moeders een gelukkige kraamtijd en alle kinderen een goede start in het leven.”

Jennie Lena ontwikkelde na haar zwangerschap een postnatale depressie. Inmiddels gaat het goed met haar. “Ik had geen idee wat mensen bedoelden met die roze wolk. Ik zag hem niet hoor,” zegt Jennie. Omdat haar vrienden en familie hun zorgen en vermoedens over een postpartum depressie uitspraken, kreeg zij snel professionele hulp. “Ik weet niet of ik zelf zo snel aan de bel had getrokken. Ik steun deze campagne omdat ik moeders wil laten zien dat zij niet alleen zijn en mensen om hen heen wil oproepen hun vermoedens van een postnatale depressie altijd uit te spreken.”

Praten helpt

Slecht slapen, stemmingswisselingen en extreem moe zijn. Voor veel pas bevallen moeders klinkt dit misschien als iets wat er gewoon bij hoort. Maar als deze symptomen aanhouden, kunnen het ook signalen van een postnatale depressie zijn. Bijna negen op de tien vrouwen met signalen van postnatale depressie denken dat er veel onwetendheid is. En 81% denkt dat het voor mensen uit hun omgeving lastig is de signalen te herkennen. De meerderheid (56%) van de vrouwen die wel hebben gepraat over hun (signalen van een) postnatale depressie geven aan dat zij veel steun vanuit hun omgeving hebben gehad. En driekwart daarvan geeft aan dit heeft bijgedragen aan hun herstel.

Over de campagne

Deze deelcampagne valt onder de grotere campagne ‘Hey! Het is oké. Maak depressie bespreekbaar’ die in januari 2018 is gelanceerd. Met deze deelcampagne en Heyhelpt.nl wil het ministerie van VWS het gesprek over PPD op gang brengen.

Over de peiling

De peiling is van 8 tot en met 16 mei 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van VWS. Aan de peiling namen 1.480 respondenten deel waarvan 455 moeders vanaf 16 jaar met (signalen van) postpartum depressie. Daarnaast namen er 1.025 respondenten vanaf 16 jaar deel die een moeder kennen met (signalen van) depressie.