Intensivering militaire missie in Afghanistan en stoppen in Mali

De ministerraad heeft ingestemd met de verlenging en meerjarige intensivering van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan tot en met 2021 en het stoppen van de militaire missie in Mali in 2019.

De internationale veiligheidssituatie is de afgelopen jaren sterk veranderd en op punten zelfs verslechterd. Concrete dreigingen zijn het voortdurende en zorgwekkende Russische optreden in de Krim en Oost-Oekraïne, de slagkracht en invloedssfeer van jihadistische groeperingen in regio's rondom Europa en de daaruit volgende terroristische dreiging en irreguliere migratie richting Europa. Hierdoor doen internationale partners een groter beroep op Nederland en andere bondgenoten. De Nederlandse inzet in missies en operaties is daarom een onlosmakelijk onderdeel van de internationale aanpak van het kabinet voor de veiligheid van Nederland. Hiermee dragen we bij aan een veilige wereld en daardoor een veilig Nederland.

De jarenlange bezuinigingen, gecombineerd met de toenemende internationale druk en verantwoordelijkheden, hebben zijn weerslag gehad op de krijgsmacht. Het spreekt voor zich dat de krijgsmacht alleen wordt ingezet als dat ook verantwoord is. Het onlangs gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer over de Nederlandse inzet in de VN-missie MINUSMA in Mali onderstreept het belang hiervan nogmaals. De conclusies van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zijn nadrukkelijk betrokken bij de besluiten over de inzet in de verschillende missies.

Mali

Nederland zal de huidige bijdrage aan de VN-missie in Mali per 1 mei 2019 beëindigen. Nederland heeft dan sinds 2014 een hoogwaardige bijdrage geleverd aan MINUSMA en deze missie effectiever gemaakt. Hiervoor is internationaal veel waardering. Om dreigingen zoals terrorisme en irreguliere migratie tegen te gaan blijft Nederland op verschillende manieren actief betrokken bij de Sahel regio.

Afghanistan

Mede op verzoek van de NAVO en Afghanistan heeft het kabinet ook besloten de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan te verlengen en te intensiveren. In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de missie voor een langere periode verlengd, tot en met 2021. Bovenop de huidige inzet van 100 militairen, gaan 60 militairen de komende jaren in nauwe samenwerking met Duitsland training, advies, assistentie en begeleiding bieden aan een eenheid van de Afghan Special Security Forces in Mazar-e-Sharif. Ook worden zes politieadviseurs toegevoegd aan de NAVO-missie in Kaboel. Hiermee helpt Nederland bij het versterken van het Afghaanse veiligheidsapparaat. Nederland blijft in Afghanistan inzetten op een politieke oplossing. Dit is noodzakelijk voor duurzame stabiliteit.

Litouwen

Tenslotte zal Nederland tijdens de NAVO-Top op 11 en 12 juli van dit jaar aankondigen dat de bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen wordt verlengd tot en met 2020. Het Kabinet kiest ook hier voor een meerjarige bijdrage om het effect van de inzet te optimaliseren en zo meer rust te brengen in de militaire planning.