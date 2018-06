Nieuwe plek voor alle leerlingen en studenten Edudelta

Per 1 augustus, wanneer het nieuwe schooljaar van start gaat, is er voor alle leerlingen en studenten van Edudelta een nieuwe plek gevonden bij scholen in dezelfde regio. Edudelta beëindigt dan haar onderwijsactiviteiten. Met deze overgang is er een toekomstbestendige oplossing gevonden waarbij het aanbod van (groen) onderwijs in Zeeland en Zuid-Holland geborgd blijft. Dat melden onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob vandaag aan de Tweede Kamer.

“We hebben grote waardering voor de inzet en voor de manier waarop alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Het belang van de leerlingen en studenten heeft hierbij altijd voorop gestaan,” aldus de beide ministers.

Door sterk teruglopende leerlingen- en studentenaantallen kwam de continuïteit van onderwijs bij Edudelta in het geding. De afgelopen maanden is er door Edudelta, de omliggende scholen en de betrokken gemeenten hard gewerkt om een toekomstbestendige onderwijsoplossing te vinden. Vandaag is er door de betrokken partijen per locatie een convenant ondertekend. Door de samenwerking blijft het aanbod van (groen) onderwijs voor Zeeland en Zuid-Holland op peil en is dit voor de toekomst geborgen. OCW betaalt ongeveer 2,5 miljoen euro aan transitiekosten om een soepele overgang van leerlingen, studenten en docenten naar de scholen in de regio te faciliteren.

Edudelta bood op verschillende locaties onderwijs aan. De leerlingen en studenten in Goes kunnen overgaan naar de scholen Pontes en Scalda. In Barendrecht is er voor hen ruimte bij Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden en Lentiz, die hierbij samenwerken met CVO Rotterdam. De vmbo-leerlingen in Middelharnis kunnen hun onderwijs bij RGO vervolgen en Lentiz biedt daar vanaf 1 augustus het groen mbo-onderwijs aan.