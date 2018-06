Minister-president Rutte bezoekt president Trump in Washington

Minister-president Rutte brengt op 2 juli 2018 een bezoek aan president Donald J. Trump van de Verenigde Staten. In het Witte Huis in Washington heeft de minister-president een kennismakingsgesprek met president Trump. Daarbij zal onder meer worden gesproken over de goede onderlinge relaties, de handelsbetrekkingen en wederzijdse investeringen, en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.