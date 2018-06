Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte wonen zaterdag 30 juni 2018 in Den Haag de 14e Nederlandse Veteranendag bij.

De dag begint met een bijeenkomst in de Ridderzaal waar de minister-president een toespraak houdt. Aansluitend volgt op het Binnenhof de medaille-uitreiking. Vier (oud-)militairen krijgen hun medaille opgespeld door respectievelijk de minister-president, minister Bijleveld-Schouten van Defensie, Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Bauer en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Van Griensven. Daarnaast ontvangt een partner, als representant van het thuisfront van de militair, een zilveren anjerspeld. Veteranen die net zijn teruggekeerd van hun missie ontvangen tot slot de Herinneringsmedaille voor Internationale Missies. Na afloop van de medaille-uitreiking ontmoet de Koning onder anderen de vier bijzondere gedecoreerden en leerlingen van de winnende klas van de scholierenfotowedstrijd 2018.

In de middag neemt Koning Willem-Alexander op de Kneuterdijk het defilé af van ruim honderd detachementen met veteranen, militaire muziekkorpsen en actief-dienende militairen van alle krijgsmachtdelen. Minister-president Rutte bezoekt tot slot nog veteranen op het Malieveld.

Veteranendag is ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag, met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners. Het is een eerbetoon aan de ruim 111.000 Nederlandse veteranen - van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missie in Mali - die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen.