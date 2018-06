Veiligheid voorop bij introductie nieuwe technieken in de auto

Auto’s bevatten steeds meer nieuwe technieken waarmee ze de bestuurder kunnen ondersteunen tijdens het rijden en kunnen communiceren met elkaar en de omgeving. Deze systemen kunnen bijdragen aanveiliger verkeer, soepele verkeersstromen, zuiniger vervoer en meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld gehandicapten of ouderen om mobiel te blijven. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte op de High Level bijeenkomst Automated and Connected Driving op 19 juni 2018 in Göteborg dat veiligheid bij een goede introductie van het grootste belang is.

“Je hebt maar een kans om het goed te doen. Als mensen voor het eerst kennismaken met nieuwe technologieën, moet deze ervaring een positieve zijn”, zei minister Cora Van Nieuwenhuizen. “Aandacht voor verkeersveiligheid, privacy en beveiliging is van groot belang bij de introductie van nieuwe technieken in het verkeer.”

Veilig gebruik

Veel ongevallen worden veroorzaakt door menselijke fouten. Er zijn systemen die mensen kunnen helpen bij het rijden. Sommige van deze systemen zijn bekender dan anderen. De parkeerassistentie, de verkeersborden herkenning en de cruise control zijn bekender dan de slimme snelheidsbegrenzer, de adaptieve cruise control, rijstrookassistentie of de noodoproepsystemen (e-call). Voor een veilig gebruik van nieuwe technieken in de auto, moeten de bestuurders van deze auto’s eerst weten wat er in hun auto zit en hoe ze deze technieken het beste kunnen gebruiken. De minister is in gesprek met de automotive industrie en de ANWB om de kennis van en de ervaringen met deze systemen te verhogen. Ook in Göteborg heeft zij dit onderwerp geagendeerd.

Safety en security

In Europa moeten vervoermiddelen voldoen aan de regels voor type goedkeuring. Deze regels zijn vooral gebaseerd op technische eisen. Moderne auto’s zijn voorzien van heel veel software, die bovendien regelmatig een update krijgen. Om ervoor te zorgen dat auto’s veilig blijven zolang zij op de weg rijden, heeft de minister haar Europese collega’s en de automotive sector opgeroepen om samen met haar te werken aan veilige software, cybersecurity en verkeersveiligheid.

Rijbewijs voor de auto

Een auto kan veel sensoren en technieken hebben. Het is van groot belang dat auto’s deze technieken goed gebruiken in alle type verkeerssituaties. Dit betekent ook dat de auto niet alleen de regels volgt, maar ze ook toepast conform de verwachting van de andere weggebruikers. In Nederland is het nu mogelijk om testritten te maken met zelfrijdende auto’s met een bestuurder in de auto. In controleerde situaties leert de auto zich aan te passen aan het verkeer. Daarnaast ligt de experimenteerwet voor testen met een bestuurder op afstand ter bespreking in de Eerste Kamer. Ook werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de RDW en het CBR samen aan een “rijbewijs voor de auto” een zogenoemde “software drivers licence”. Nederland nodigt andere landen en de automotive industrie uit om hiervoor samen een ISO standaard te ontwikkelen. Zo’n rijbewijs in combinatie met de huidige type goedkeuringen en aandacht voor veilige software helpt Europa voorbereid te zijn op innovaties in de automotive sector.