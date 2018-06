Meer samenwerking nodig in aanpak ondermijnende criminaliteit

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag in de Amsterdamse Bijlmerbajes opgeroepen tot meer samenwerking in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit met gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten te versterken en te versnellen.

Beeld: ©Politie

Tijdens de conferentie 'Versnelling aanpak ondermijning' van het Strategisch Beraad Ondermijning onder leiding van voorzitter Peter Noordanus nodigde de minister de partners uit om snel met plannen te komen voor versterking van de aanpak en verdere samenwerking in de regio en landelijk.

,,Ondermijnende criminaliteit is misdaad die de burger bedreigt en de buurt besmet. Ondermijnende criminaliteit is misdaad die georganiseerd en welbewust gewone mensen in hun degelijke bestaan omstrengelt''

aldus minister Grapperhaus. Het probleem met ondermijning is dat de scheidslijn vaak niet meer duidelijk is: de verhuurder die een wietplantage in zijn pand voor lief neemt, de ambtenaar die een voordeeltje krijgt, de lokale sportclub die een niet zo frisse sponsor heeft of de bankmedewerker die even de andere kant opkijkt bij een verdachte zaak.

In het najaar van 2018 wil minister Grapperhaus knopen doorhakken over de extra middelen die dit kabinet ter beschikking heeft gesteld om de gezamenlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te versterken en te versnellen. Grapperhaus is coördinerend minister in de aanpak van ondermijning, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Er is door dit kabinet een eenmalig ondermijningsfonds 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak. Daarnaast wordt er vanaf 2019 structureel een bedrag van 10 miljoen euro extra geïnvesteerd om criminelen het leven moeilijk te maken. Dit geld wil de minister inzetten voor een meer gezamenlijke aanpak met partners op regionaal en landelijk niveau.

Binnenkort laat minister Grapperhaus ook een wetsvoorstel in consultatie gaan, dat de onderlinge uitwisseling en verwerking van gegevens makkelijker moet maken tussen de samenwerkende partners in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Volgens de minister wordt hierbij uiteraard de persoonlijke levenssfeer van gewone burgers in acht genomen. Het doel van gegevensdeling is een betere aanpak van criminaliteit.

,,Een recht op een criminele levenssfeer, een recht om overdag in de bovenwereld te verkeren, maar achter gesloten deuren criminele activiteiten te beramen. Dat zullen we nooit tolereren."

waarschuwde Grapperhaus.