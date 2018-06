Miljoenen reizigers uit het vliegtuig in de trein

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaat zich de komende jaren inspannen om ruim 2 miljoen passagiers op korte Europese bestemmingen, uit het vliegtuig in de trein te krijgen. Daarbij is haar ambitie dat de trein de beste keuze wordt, voor het vervoer over korte afstanden binnen Europa. In een rapport van het ‘Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid’ (KiM), dat vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd, wordt beschreven hoe deze ambitie het beste kan worden gerealiseerd.

De reiziger wil snel, comfortabel en voordelig kunnen reizen binnen Europa. Het KiM heeft daarbij voorgerekend, hoe deze variabelen bijdragen aan de potentiele overstap van de reiziger uit het vliegtuig in de trein. Daaruit komt naar voren dat op de trajecten van en naar Londen, Brussel, Parijs, Frankfurt en Düsseldorf de grootse kansen liggen om die overstap te maken. Staatssecretaris van Veldhoven: “Meer mensen in de trein is winst voor het milieu, goed voor onze economie en betekent minder drukte op de wegen en vliegvelden. Duurzaamheid wordt steeds breder gedragen binnen onze samenleving en deze stevige ambitie past daarbij. Je merkt ook dat de maatschappij daarin verandert. Er zit energie in deze agenda.”

Wanneer alle maatregelen uit het rapport tot uitvoering worden gebracht in de komende jaren, betekent dit potentieel dat vijftienduizend korte vluchten binnen Europa kunnen worden verminderd. Om barrières tussen het combineren van vlieg- en treinreis te verminderen is daarbij goede samenwerking tussen trein-, vliegmaatschappijen en luchthavens nodig. Ook op het Europese speelveld is meer samenwerking gewenst, momenteel worden de mogelijkheden bekeken om hierover een Europese spoortop te organiseren.