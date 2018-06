Rutte bij investeringsconferentie voor Curaçao

Minister-president Rutte was vandaag aanwezig bij de investeringsconferentie voor Curaçao ‘Bon biní for business’. Lees hieronder zijn reactie.

‘‘Bon bini for business’, Curaçao staat open voor business. Dat is de boodschap die vandaag centraal stond in een speciale conferentie in Den Haag. Ik was daarbij aanwezig met o.a. minister-president Rhuggenaath van Curaçao en staatssecretaris Knops. Curaçao heeft enorme potentie als investeringsbestemming en vandaag was de eerste aanzet om de bedrijvigheid tussen Nederland en Curaçao te stimuleren.

Curaçao heeft een mooie strategische ligging in een afzetgebied waar 44 miljoen mensen wonen. Het is daarmee een fantastische springplank naar Latijns-Amerika, zoals Nederland de Gateway to Europe is. En dat is ons gezamenlijke unique selling point: we linken als Koninkrijk der Nederlanden twee continenten en twee culturen aan elkaar.

Minister-president Rhuggenaath en ik zijn vastbesloten om de kansen die economische samenwerking biedt binnen ons Koninkrijk te benutten. Mijn voornemen is dan ook om begin volgend jaar met een investeringsmissie naar Curaçao af te reizen.’