Snorfiets mag naar de rijbaan

Gemeenten en alle andere wegbeheerders kunnen per 1 juli 2018 besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, is de snorfietser ook verplicht een helm te dragen. Dit besluit is genomen op verzoek van de G4: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.