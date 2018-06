Staatssecretaris Blokhuis naar Caribisch gebied over zorg en preventie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bezoekt vanaf donderdag 21 juni tot en met woensdag 27 juni 2018 een serie zorginstellingen op de bovenwindse eilanden Saba en Sint Eustatius. Alle gezondheidszorg, ouderenzorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van VWS.

Extra inzet preventiebeleid

Blokhuis wil tijdens deze bezoeken met bestuurders, professionals en bewoners van de eilanden vooral ook gesprekken voeren over mogelijkheden voor extra inzet op preventiebeleid voor Caribisch Nederland (de ‘bijzondere Nederlandse gemeenten’ Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Preventie is een aandachtspunt omdat er in Caribisch Nederland relatief veel overgewicht voorkomt, veel mensen onvoldoende bewegen, het gebruik van alcohol relatief hoog ligt en kinderen veel te maken krijgen met meeroken. Ook de mogelijkheden voor extra inzet op het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde zwangerschappen zijn onderwerp van gesprek op Saba en Sint Eustatius.

Sint Maarten en Curaçao

De reis van de staatssecretaris begint met deelname aan de vierlandenconferentie op Curaçao op vrijdag 22 juni 2018. Op deze conferentie maken bewindpersonen van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten, afspraken over het - elkaar ondersteunen bij - het invoeren en in stand houden van de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Op Sint Maarten brengt Blokhuis onder andere een bezoek aan het Sint Maarten Medical Center en bespreekt hij de gevolgen van orkaan Irma voor de zorg voor bewoners van Sint Maarten en bewoners van de andere bovenwindse eilanden die voor bepaalde zorg afhankelijk zijn van de zorg op Sint Maarten.