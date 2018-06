Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Vier landen willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp zoals orkaan Irma. Zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig oefenen. Om dat voor elkaar te krijgen gaan Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten intensiever samenwerken. Onder voorzitterschap van Sint Maarten zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de landen in kaart brengen waar extra inspanningen nodig zijn. Dat moet voor eind 2018 afgerond zijn.

Vier bewindspersonen gezondheidszorg

Dit is één van de afspraken die de vier bewindspersonen gezondheidszorg van het Koninkrijk vandaag in Willemstad overeen zijn gekomen. Minister Oduber (Aruba), minister Camelia-Römer (Curaçao), staatssecretaris Blokhuis (Nederland) en minister Lee (Sint Maarten) waren bijeen op een vierlandenconferentie over - elkaar ondersteunen bij - het verder verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door accreditatie van de ziekenhuiszorg. Daar hoort afstemming bij van de lokale regelgeving op de Internationale Gezondheidsregeling van de World Health Organization. Andere gemaakte afspraken gaan over preventieprogramma’s, samenwerking tussen ziekenhuizen, geneesmiddelen, opleiden van zorgprofessionals en gegevensuitwisseling.

Campagnes terugdringen roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik

Zo komt er speciale samenwerking tussen de vier landen op het gebied van gezond leven, sport en bewegen. Onder andere op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik gaan Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten - zoveel mogelijk in samenwerking - voorlichtingscampagnes ontwikkelen. Daarbij moet specifieke aandacht zijn voor wat het beste werkt in de verschillende landen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt bijvoorbeeld gemiddeld minder gerookt dan in Nederland. Vrouwen in de Caribische regio roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen minder.

Betere zorg voor kinderen Caribisch deel Koninkrijk

De vier landen gaan de zorg voor kinderen en jeugdigen die het nodig hebben gezamenlijk naar een hoger plan tillen. Er komt extra aandacht voor het tegengaan van kindermishandeling en het voorkomen van en ondersteunen bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Er wordt met prioriteit gekeken naar verbetering van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen, sociaal emotionele zorg, verslavingszorg en zorg voor kinderen en jeugdigen met een beperking. Aruba en Curaçao nemen het voortouw op deze terreinen.