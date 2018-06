Benoeming leden Kiesraad

De heer ir. R. (Ronald) Prins en mevr. H.E. (Hestia) Reukema-Gevers worden lid van de Kiesraad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hen voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 oktober 2018.