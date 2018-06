Ierland sluit zich aan bij Beneluxa

Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij het Beneluxa initiatief voor samenwerking op geneesmiddelenbeleid. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en de Ierse minister van Volksgezondheid, Simon Harris, hebben hierover vandaag een overeenkomst getekend met hun Belgische, Luxemburgse en Oostenrijkse collega’s. De ondertekening vond plaats tijdens de Europese Raad van Ministers van Volksgezondheid (EPSCO) in Luxemburg.

Minister Simon Harris (IER):

"Ik ben blij dat mijn collega's uit Oostenrijk, België, Nederland en Luxemburg Ierland in staat hebben gesteld om deel te nemen aan deze bijzondere internationale samenwerking op het gebied van ons geneesmiddelenbeleid. Ik wil dat de nieuwste en meest innovatieve geneesmiddelen tijdig voor al onze inwoners beschikbaar zijn. Deze samenwerking stelt ons in staat dat ook voor elkaar te krijgen. Het zorgt ervoor dat medicijnen betaalbaar en duurzaam ingekocht kunnen worden.’’

Minister Bruno Bruins:

“Ierland is een goede toevoeging aan de Beneluxa familie. Alle vijf de landen hebben namelijk te maken met vergelijkbare vraagstukken rondom betaalbaarheid van innovatieve geneesmiddelen. Door onze krachten te bundelen verbeteren we ook onze onderhandelingspositie richting de farmaceutische industrie. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat patiënten op de lange termijn toegang hebben tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen.”

Minister Maggie de Block (BEL):

“Vier jaar geleden was het nog ieder voor zich. Vandaag bundelen vijf landen hun krachten met als doel, de beste mogelijke zorg te bieden. Betaalbare zorg die zo snel mogelijk wordt geleverd. Ik hoop dat andere Europese landen snel volgen. Hoe meer patiënten vertegenwoordigd worden, hoe meer inspraak we hebben in de onderhandelingen voor dure innovatieve geneesmiddelen. ”

Minister Lydia Mutsch (LUX)

“Wij zijn van mening dat samenwerking en informatie-uitwisseling tussen landen essentieel is voor de onderhandelingspositie richting de farmaceutische industrie. Daarnaast is het ook goed voor transparante prijsopbouw. Ons doel is om te bewerkstelligen dat patiënten langdurige toegang krijgen tot medicijnen voor een fatsoenlijke prijs”.

Benelux-prestaties

In 2015 is de Beneluxa-samenwerking begonnen met het oog op langdurige toegang tot geneesmiddelen in de betrokken landen. De landen willen samen de toegang tot betaalbare zorg voor patiënten waarborgen. Dan gaat het niet alleen om de prijsonderhandelingen, maar ook op het gebied van onderzoek naar welke innovatieve en vaak extreem dure geneesmiddelen op de markt gaan komen. Ook worden er evaluaties uitgewisseld op het gebied van gezondheidstechnologie. Beneluxa introduceerde recent nog het internationale horizontale scanning initiatief (IHSI), waar ook samenwerking met andere Europese landen aangegaan gaat worden. Het doel hiervan is een permanent systeem te bouwen dat landen en instellingen gaat ondersteunen bij de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Vele andere landen willen het IHSI graag verder uitbreiden.

Meer info over het Beneluxa initatief is te vinden op http://www.beneluxa.org/

Onderstaand foto van de ondertekening