Luchtkwaliteit binnensteden nog dit jaar verbeterd

De luchtkwaliteit in binnensteden zal nog dit jaar in rap tempo verbeteren. Met nieuwe maatregelen voor alle knelpunten voldoet volgens huidige prognoses ieder Nederlands stadscentrum voor het einde van 2018 aan de Europese waarden voor luchtkwaliteit.

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maandag aan de Tweede Kamer.

Ruim 10 miljoen euro

Van Veldhoven kondigt in samenwerking met gemeenten extra maatregelen aan in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Voorbeelden zijn minder verkeer door de maastunnelcorridor in Rotterdam, walstroom aan de Rijnkade in Arnhem in de plaats van stroomopwekking met gasolie op binnenvaartschepen en subsidies voor elektrische taxi’s in Amsterdam. De nieuwe maatregelen worden toegevoegd aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en Van Veldhoven stelt er ruim 10 miljoen euro voor beschikbaar.

Schone lucht van levensbelang

Van Veldhoven: “We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid. Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet. Dat alle Nederlandse binnensteden nog dit jaar voldoen aan de Europese normen is daarom fris nieuws. Hier wordt al sinds 2010 aan gewerkt! En mijn werk gaat door, want het volgende doel is de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.”

Laatste knelpunten verholpen

De verwachting is dat ook de overschrijdingen rond veehouderijen – in Nederweert en Someren – zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2023 zijn opgelost. De komende tijd werkt Van Veldhoven samen met die gemeenten de aanpak uit die nodig is om deze knelpunten versneld op te lossen.

Schone Lucht Akkoord

Voor een verdere vermindering van gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging, werkt de staatssecretaris met het Schone Lucht Akkoord toe naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat akkoord zal begin 2019 aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Het recente advies van de Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht' is hiervoor de basis.