Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

De Commissie Sorgdrager heeft een grondige analyse gemaakt van de wijze waarop de fipronilcrisis is afgehandeld en spreekt alle relevante actoren –het bedrijfsleven, de toezichthouders en departementen– aan op hun functioneren. Het beeld dat het rapport schetst is niet fraai. De pluimveehouders die nog steeds met de gevolgen van de crisis kampen, voelen het als geen ander. De aanbevelingen om de voedselveiligheid verder te versterken worden opgevolgd. Dat schrijven de ministers Bruno Bruins en Carola Schouten vandaag aan de Tweede Kamer.

Volgens de ministers is voedsel in Nederland in het algemeen veilig, zoals ook beschreven in de Staat van de Voedselveiligheid die periodiek verschijnt. Iedereen moet daar ook van uit kunnen gaan. Een goed functionerend systeem van wetgeving en toezicht op de voedselveiligheid is daarbij van essentieel belang. Zoals in wetgeving vastgelegd is in de eerste plaats het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het voortbrengen van veilige producten. De overheid ziet hier op toe.

De fipronilcrisis heeft zwakheden in dit systeem zichtbaar gemaakt. De Commissie geeft aan dat de waarborgen voor voedselveiligheid ontoereikend zijn en acht verbeteringen dringend nodig. De ministers zijn de Commissie erkentelijk voor de aanbevelingen, beseffen de urgentie en nemen de uitvoering voortvarend ter hand.

Private toezicht

De Commissie constateert dat het startpunt voor verbetering ligt bij besef van bedrijven van het belang voor voedselveiligheid van het eigen handelen. De Commissie concludeert dat de private kwaliteitssystemen onvoldoende waarborg bieden. Zij ziet de recente adviezen van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen als een goede stap vooruit. De ministers maken hierover afspraken met de eiersector en bespreken daarbij ook ondermeer de hiaten in kennis over voedselveiligheid in de sector. Ook maken ze afspraken over het advies van de Commissie aan de eiersector om meer aandacht te besteden aan de bestrijding van voedselfraude. Dit door meer gerichte controle hierop en een meldplicht bij vermoedens van fraude of misleiding.

Publieke toezicht

De Commissie stelt dat het toezicht op de eiersector complex en gelaagd is en zien geen goede gronden voor toezicht door een Nationale Controle Autoriteit Eieren (NCAE). De ministers volgen het advies op van de Commissie voor integratie van het publieke toezicht op de eiersector bij de NVWA. Zij wijzen op het belang van een sterke autoriteit, die efficiënt en effectief toezicht kan houden en zo nodig stevig ingrijpt.

Met de Commissie zijn de ministers van mening dat bij de NVWA voedselveiligheid een herkenbare plek moet krijgen. In Europees verband wordt gesproken over de aanstelling van een Chief Food Safety Officer (CFSO). Wij willen hier niet mee wachten en gaan van start met aanstellen van een Chief Food Safety Officer waarmee voedselveiligheid duidelijk binnen de NVWA wordt gepositioneerd. Deze functionaris krijgt binnen de NVWA doorzettingsmacht en zal, samen met zijn ondersteuning, een verbindende rol spelen richting departementen, autoriteiten andere lidstaten en de Europese Commissie.

Andere aanbevelingen van de Commissie op het gebied van de NVWA zullen worden uitgevoerd als onderdeel van het lopende verbeterprogramma NVWA 2020. De ministers zullen nadrukkelijk sturen op de aanbevelingen van de Commissie.

Politiek en bestuur

De ministers zijn het eens met de Commissie dat zij meer regie moeten nemen op het gebied van voedselveiligheid, bijvoorbeeld om te zorgen dat het bedrijfsleven de zelfregulering versterkt.De samenleving moet er op kunnen rekenen dat de overheid eenduidig en adequaat opereert. De gekozen organisatie binnen en rolverdeling tussen de departementen mag dit niet in de weg staan. Vanuit dit uitgangspunt zullen de beide bewindspersonen de rolverdeling analyseren en waar nodig aanscherpen, aanpassen en verduidelijken.

Daarbij wordt ook betrokken de opvatting van de Commissie dat de NVWA teveel beleidsmatige taken opgedragen zou krijgen. Op basis van de analyse komen de ministers met verbetervoorstellen betreffende rollen en verantwoordelijkheden van de departementen en de NVWA.