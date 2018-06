Benoeming Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen

De heer Herman Sietsma wordt per 28 juni aangesteld als Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. De heer Sietsma volgt Hans Alders op, die zijn functie ter beschikking heeft gesteld.

De Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave met als doel de veiligheid en leefbaarheid voor Groningers te verbeteren. Verder is hij aanspreekpunt voor inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties als het gaat om de uitvoering van de versterkingsoperatie. Hij geeft uitvoering aan besluitvorming door bestuurders in het overleg rijk-regio.

De heer Sietsma heeft daarnaast de taak om de organisatie van de NCG te begeleiden naar de nieuwe situatie waarin de NAM geen enkele rol meer heeft in de besluitvorming over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie.

De tijdelijke aanstelling van de Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen heeft na overleg met regionale bestuurders plaatsgevonden.

De heer Sietsma (1953) heeft 45 jaar ervaring in het openbaar bestuur op lokaal, provinciaal en regionaal niveau, en heeft een achtergrond als jurist en bestuurskundige. Ook heeft hij ervaring met leiding geven aan grote organisaties. Zo was hij eerder secretaris-directeur bij het Bestuur Regio Utrecht en algemeen directeur van Provincie Utrecht. In 2016 was de heer Sietsma tijdelijk lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie, naast zijn werk als interim-directeur bestuurder.

De heer Sietsma: “Samen met de medewerkers van de NCG ga ik mij in komende maanden iedere dag inzetten om de situatie voor de inwoners van het aardbevingsgebied stap voor stap te verbeteren.

Hij vervolgt: ”In de volle wetenschap dat de uitdagingen groot zijn en de materie complex blijft, kijk ik uit naar nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Van bestuurders tot maatschappelijke organisaties en iedereen die zich inzet voor de uitvoering, we zullen iedereen nodig hebben om de gewenste voortgang te boeken voor de veiligheid van de Groningers.”