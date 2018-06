Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Voor Caribisch Nederland is er met ingang van 2019 jaarlijks zo’n 1 miljoen euro extra beschikbaar om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en gezond eten, bewegen en sporten te bevorderen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend gemaakt bij zijn bezoeken aan Saba en Sint Eustatius.

Caribisch Preventie- en Sportakkoord

Blokhuis gaat met de ‘bijzondere gemeenten’ en maatschappelijke organisaties in Caribisch Nederland om tafel om een Caribisch Preventie- en Sportakkoord te sluiten, voor een gezonder leven voor de 24.000 Caribische Nederlanders. Begin 2019 moet het rond zijn.

Samen met Caribische Nederlanders aan de slag

Blokhuis: “Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt relatief niet zoveel gerookt. Vrouwen roken en drinken er veel minder dan mannen maar hebben vaker ernstig overgewicht en bewegen minder. We moeten hier dus niet aankomen met dezelfde ideeën en campagnes als in Europees Nederland maar samen met Caribische Nederlanders aan de slag om iets te bedenken dat hier het beste effect heeft.”

Gezonde schoolmaaltijden en buurt sportcoaches

Onderwerpen die zeker een plek krijgen in het Caribische Preventie- en Sportakkoord zijn gezonde schoolmaaltijden voor kinderen die het nodig hebben en extra inzet van buurt sportcoaches, zodat er - vooral ook voor kinderen - meer mogelijkheden komen om te sporten en te bewegen.

Gewone sterveling kan niet fietsen op Saba

Blokhuis: “Ook bij sporten en bewegen is het belangrijk dat we steeds met Caribische ogen kijken naar wat het beste werkt. Bijvoorbeeld op Saba is er nauwelijks een weg te vinden die niet op een steile helling ligt. Een stukje wandelen is dus al een hele klus en fietsen is hier voor gewone stervelingen eigenlijk niet te doen. Natuurlijk valt er iets te bedenken om mensen toch te verleiden om meer te bewegen. Maar daar moeten we samen goed naar kijken.”